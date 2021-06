F1: Vacinação obrigatória para o GP da Holanda | AutoSport

As autoridades neerlandesas informaram a F1 e a FIA que todos os envolvidos no GP da Holanda terão que ter a vacinação contra a COVID-19. Este é um anúncio ainda provisional que as autoridades partilharam com a organização do Grande Prémio.

Podem ser afetados os membros mais jovens das equipas, assim como pessoal da F1, FIA e jornalistas, uma vez que em quase todos os países da Europa a vacinação tem ocorrido por faixas etárias. Assim, quem estiver nas faixas etárias mais baixas, são por norma os últimos a serem vacinados.

No Bahrein as autoridades ofereciam a vacinação de quem estivesse ligado ao Grande Prémio, mas por uma questão de imagem e por motivos legais, a FIA e a maioria das equipas da F1 não aceitaram essa oferta.

A Arábia Saudita já tinha anunciado anteriormente que iria requerer a prova de vacinação a quem entrasse no país para a prova neste país, mas isso seria apenas em Dezembro. Agora, com este anúncio por parte das autoridades neerlandesas, a vacinação a todo o staff afeto ao Grande Prémio tem de estar vacinado até 5 de Setembro, com todo o esforço logístico que isso implica.