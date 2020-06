F1: Uso de aplicação móvel para monitorização do staff a caminho

A F1 deverá usar uma app para monitorizar os movimentos do pessoal envolvido nas corridas para assim minimizar os risco de contagio.

O controlo dos movimentos de todo o staff que está presente numa corrida de F1 é uma tarefa praticamente impossível de fazer. A F1 pretende controlar ao máximo todas as variáveis e tem em vista a utilização de uma app que permitirá seguir os movimentos dos envolvidos. A ideia passa por saber quem esteve em contacto com um possivel infetado e assim isolar essas pessoas, sem no entanto ter de fechar o Grande Circo por completo. Ferramentas como esta já existem para o grande público, mas as necessidades das organizações do desporto motorizado são bem mais especificas e as app atuais não fornecem as soluções desejadas.

O diretor de segurança da FIA Adam Baker afirmou o seguinte:

“Uma das áreas-chave na realização de um evento de sucesso e nas lições difíceis de Melbourne é a monitorização precisa de contatos e a capacidade de testes rápidos, para que possamos determinar com precisão as pessoas que podem ter sido afetadas.”

“Essas pessoas podem ser rapidamente colocadas em quarentena e, em seguida, podem ser testadas rapidamente e retiradas da quarentena se os testes forem negativos”.

“Analisamos o que estava disponível para soluções de monitorização de contatos e rapidamente chegamos à conclusão de que precisaríamos de algo que fosse projetado especificamente para eventos de automobilismo. Em particular, queríamos ter uma sensibilidade ajustável, que não estava disponível. Também queríamos ter a capacidade de verificar os resultados dos testes, antes de serem inseridos no sistema, para impedir qualquer tipo de uso indevido ou acidentes que poderiam fazer com que grupos fossem trancados ou confinados em quarentena quando, na verdade, não estiveram em contato com alguém infectado.”

“Também precisávamos abordar preocupações em relação às leis de proteção de dados, que foram feitas no desenvolvimento desta solução. Este trabalho está a ser realizado com a intenção de que seja disponibilizado a determinadas Autoridades desportivas Nacionais para uso nas suas próprias competições “.

Assim não será de espantar que nas provas internacionais e até em algumas provas de campeonatos nacionais, passe a existir um sistema de controlo de movimentos para verificar os contatos entre pessoas e assim poder isolar casos positivos.