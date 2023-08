F1: Unidades motrizes RBPT/Honda são as únicas que ainda não registaram desistências | AutoSport

Já longe vão os tempos em que a Honda lutava contra a falta de fiabilidade e de competitividade das suas unidades motrizes. A marca nipónica é agora a referência e os dados da fiabilidade até agora mostram isso mesmo.

Durante esta época, assistimos a 15 desistências por acidente e 13 por dificuldades técnicas. A equipa mais afetada é a Alpine que conta com duas desistências por problemas técnicos (apenas Esteban Ocon foi afetado) e cinco por incidentes em corrida. A equipa francesa tem sete desistências no total, mais duas que a Williams (três por problemas técnicos e duas por incidentes). A Haas tem quatro desistências (duas por problemas técnicos e duas por incidentes) e a Ferrari têm três desistências (uma por problemas técnicos e duas por incidentes). O resto das equipas conta com duas desistências, exceto a Alfa Romeo (uma desistência por problemas técnicos) e a Red Bull, que não conta com qualquer desistência. A Alpha Tauri e a Red Bull (ambas fornecidas pela Red Bull Power Trains /Honda) não contam qualquer desistência com problemas técnicos.