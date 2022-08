F1: Unidade motriz de Lewis Hamilton enviada para Inglaterra para avaliação | AutoSport

O incidente entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton poderá complicar ainda mais a vida ao piloto britânico da Mercedes. Numa luta roda com roda na zona de Les Combes, o monolugar de Hamilton foi projetado para o ar e o impacto no chão poderá custar caro.

A Mercedes enviou a unidade motriz para Inglaterra, de modo a avaliar a saúde da mesma, diaa antes do GP dos Países Baixos. Hamilton ficou parado na pista, com o seu engenheiro a pedir-lhe para não se mover mais após ter descido até Blanchimont, numa tentativa de salvar o motor. Esta era a terceira unidade motriz do #44 a ser usada esta época e era esperado que fizesse o resto da temporada. Assim, a confirmarem-se danos na unidade, Hamilton poderá ter de cumprir uma penalização por troca de componentes. Também a caixa de velocidades terá sido afetada pelo impacto, mas uma troca não deverá ainda resultar em penalização.