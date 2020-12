F1: Um temporada diferente…(Vídeo)

2020 foi uma temporada completamente diferente das anteriores. Com a pandemia da COVID-19 o mundo mudou e a Fórmula 1 não ficou atrás. Apesar disso, Lewis Hamilton voltou a vencer o Campeonato do Mundo e a Mercedes o Campeonato de Construtores. A Fórmula 1 também regressou a Portugal, no circuito do Autódromo Internacional do Algarve.

Veja aqui um pequeno vídeo da Fórmula 1 sobre este ano – CLIQUE AQUI PARA VER