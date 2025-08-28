F1, um público em festa à espera da magia de Verstappen

Max Verstappen procura renascer em casa perante mar laranja, com Zandvoort volta a pintar-se de laranja, embora o favoritismo seja da McLaren

Até ao triunfo claro de Norris em 2024, o domínio em Zandvoort pertencia a Max Verstappen, vencedor das três primeiras edições do GP dos Países Baixos desde o regresso ao calendário em 2021.

O neerlandês conta sempre com um ambiente eletrizante em casa, envolto numa maré laranja junto ao Mar do Norte. Este ano, porém, a expectativa dá lugar à esperança: Verstappen não sobe ao pódio há quatro corridas e soma apenas duas vitórias em 2025, deixando de ser o favorito.

Ainda assim, há sinais de otimismo para os seus adeptos. O triunfo na Sprint na Bélgica mostrou que o tetracampeão mantém argumentos para desafiar os da frente, desde que o carro lhe permita explorar o máximo do seu talento. Para isso, terá provavelmente de assinar uma qualificação brilhante – mas, como sempre, descartá-lo é um erro.