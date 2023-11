F1: Um novo CTO na Mercedes: Toto Wolff escolhe “dentro” ou “influência externa”? | AutoSport

Podemos estar a meio de uma tripla jornada de Grandes Prémios de Fórmula 1, mas esta semana houve algumas notícias de última hora, com a Mercedes a anunciar a saída do Diretor Técnico, Mike Elliott, na terça-feira à noite.

Elliott faz parte da equipa da Mercedes há 11 anos e, por isso, teve um enorme sucesso com a equipa, incluindo oito campeonatos de construtores e sete títulos de pilotos, mas os resultados recentes não têm sido tão positivos, com apenas uma vitória desde o início de 2022, fruto da escolha da filosofia ‘sidepod zero’, e da sua insistência em 2023, com os maus resultados que estão à vista.

Depois de ter sido promovido a Diretor Técnico no âmbito de uma troca de cargos com James Allison no início deste ano, Elliott tomou agora a decisão de deixar a Mercedes e fazer uma pausa na F1. Embora haja discussões sobre o seu impacto e os resultados recentes, também deixa uma posição muito sénior que precisa de ser preenchida numa das maiores e mais bem sucedidas equipas do desporto mundial.

A Mercedes tem o hábito de promover a partir de dentro, mas se o plano de sucessão ainda não estiver em vigor ou se o patrão Toto Wolff sentir que precisa de influência externa para regressar às vitórias, então poderá haver um nome completamente novo ligado ao cargo.