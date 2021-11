F1: Um ano do renascimento da Fénix | AutoSport

28 de Novembro de 2020. Era para ser apenas mais um GP do Bahrein, mais uma prova para acompanhar mas acabou por ser mais do que isso. O resultado final acabou por perder importância, pois nessa tarde/noite assistimos a um pequeno milagre.

Faz hoje um ano que Romain Grosjean fintou a morte e ressurgiu das chamas infernais que rodearam a metade do monolugar onde se encontrava, já que a outra metade tinha viajado para outro lado, tal a violência do impacto contra as proteções de pista. Durante alguns minutos a respiração de milhões que viam a corrida ficou suspensa, à espera de notícias do piloto francês. Minutos em que vimos apenas chamas, um monolugar partido ao meio e a consternação de todos os que estavam na pista. Temeu-se o pior, mas felizmente Grosjean apareceu nos ecrãs de TV, amparado pelo médico e do Medical Car, com o que pareciam ferimentos ligeiros. As dúvidas começaram a surgir pois para muitos, uma bola de fogo daquele tamanho apenas fora vista em documentários de F1 que tentavam retratar os perigos da competição no passado.

As imagens que se seguiram foram as do próprio acidente e aí, o queixo de todos caiu. O que se viu no Bahrein foi um pequeno milagre. O estado do monocoque, os danos na barreira e a forma como o acidente se deu fez a todos realizar que a morte esteve muito perto de assombrar novamente a F1. Poucas imagens são tão marcantes quanto a de Grosjean a saltar do mar de chamas. Mas felizmente os ferimentos foram poucos, o piloto ficou são e salvo e apenas a lamentar não poder despedir-se da F1 como desejava.

Um ano pode parecer pouco, mas nesse intervalo de tempo, Grosjean teve perto de voltar a pilotar um F1, com a Mercedes a querer oferecer a última despedida ao francês, que infelizmente não aconteceu, Grosjean voltou a competir, mudou-se para os EUA, onde foi uma das estrelas do ano na época da Indycar Series, sendo o estreante do ano, ganhando com isso um lugar numa das equipas de topo do campeonato americano. Grosjean exibe agora com orgulho as marcas do “seu renascimento” como lhe chama e um sorriso rasgado de quem por breves momentos equacionou o seu fim, mas que lutou para ver mais um dia e desde então tem apreciado os pequenos prazeres da vida, que tantas vezes são menosprezados. Voltou a ser feliz na sua paixão, voltou a estar no topo, a beber champanhe no pódio e a ser olhado pelo piloto rápido que é.

Faz hoje um ano, Grosjean fez-nos suspirar de alívio e mostrou-nos que, apesar das espantosas evoluções ao nível da segurança, o perigo pode surgir de onde menos se espera. Numa das páginas mais arrepiantes mas ao mesmo tempo mais felizes da F1, Grosjean provou-nos que há segundas oportunidades, que se pode olhar para um episódio dramático com um pouco de humor e que nunca é tarde para voltar a sorrir.