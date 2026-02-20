F1: Último dia de testes ‘promete’ revelar hierarquia antes do arranque da época
O sexto e último dia de testes de pré-época da Fórmula 1 decorre hoje no Circuito Internacional do Bahrein, marcando a derradeira oportunidade das equipas avaliarem o desempenho antes da estreia oficial em Melbourne, entre 6 e 8 de março.
Com condições meteorológicas quentes e secas, espera-se um dia intenso de trabalho, no qual todas as formações procurarão maximizar o tempo em pista para testar configurações e recolher dados essenciais. A fiabilidade será um fator determinante, numa fase em que qualquer problema técnico pode comprometer a preparação final.
Cinco equipas optaram por manter apenas um piloto ao volante, enquanto seis dividirão as sessões entre dois. Charles Leclerc, Lance Stroll, Carlos Sainz, Arvid Lindblad e Pierre Gasly estarão em pista durante todo o dia. Após estas sessões, só em Melbourne os monolugares voltarão a acelerar, já em modo competitivo.
