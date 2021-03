F1 TV Pro: Melhor estabilidade ‘prometida’

Segundo Ian Holmes diretor para os media da F1, a nova versão da F1 TV Pro vai torná-la mais estável do que a versão original do serviço, lançado há três anos. Desde o arranque desta manhã que foi lançada a versão atualizada da plataforma de transmissão oficial de F1 e Ian Holmes espera que tenha sido resolvidos os problemas que frustravam os utilizadores do serviço original:

“Não tem certamente sido tão estável como desejávamos, mas esta nova versão melhorou definitivamente” disse Holmes, admitindo que foram demasiado ambiciosos com a plataforma inicial, que facilmente ‘crashava’: “Quando tomámos a decisão sobre como seriam os conteúdos, fomos agressivos no desejo de ter tudo o que podíamos ter do ponto de vista do conteúdo, quisemos ter a capacidade de personalizar e interagir entre os diferentes canais, o pit channel, etc, o que é uma experiência de visualização diferente de estar sentado na frente duma TV que só nos dá o que entende. O que eu espero agora é que a com a versão dois a instabilidade seja corrigida. Há muitos elementos novos na versão dois, alguns muito visuais. A nossa experiência deve chegar até ao espectador. Esperemos que melhore a estabilidade”, disse.