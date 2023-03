F1 TV Pro com novas funcionalidades | AutoSport

Após um ano recorde de 2022, em que os adeptos da F1 assistiram a mais de 115 milhões de horas de filmagens de F1, a F1 TV revelou hoje não só a sua nova gama de apresentadores bem como um novo pacote de funcionalidades para a temporada de 2023.

A principal análise especializada será dada por Will Buxton, que regressa como apresentador principal ao lado de Laura Winter, Rosanna Tennant e Lawrence Barretto. Alex Jacques irá liderar a equipa de comentadores, apoiada por Jolyon Palmer e James Hinchliffe. Embaixador da Fórmula 1 e do comentador do Channel 4, David Coulthard, que também fornecerá comentários a várias corridas ao longo da temporada e Sam Collins regressará como analista técnico da F1 TV, para a nova temporada.

Lançada em 2018, a F1 TV marcou o maior investimento da Fórmula 1 na sua transformação digital e deu início a uma nova era para a experiência de visionamento dos adeptos.

A F1 TV Pro oferece aos adeptos a possibilidade de seguir as transmissões ao vivo, sem anúncios, de todas as corridas, com feeds exclusivos adicionais, enquanto o acesso televisivo mais barato fornece aos adeptos dados de cronometragem das corridas ao vivo e reproduções completas das corridas.

Os assinantes da F1 TV podem ver ângulos de câmara únicos e aceder a outras características emocionantes, tais como câmaras de bordo do piloto, rádios de equipa, dados detalhados e imagens dos bastidores. Os fãs também têm a opção de navegar através de milhares de horas de filmagens de arquivo e reviver alguns dos momentos mais icónicos e memoráveis do desporto.

Este ano, várias novas funcionalidades foram adicionadas à F1 TV Pro, que incluem:

Continuar a ver – os adeptos podem captar o seu conteúdo favorito de F1 mesmo onde pararam, através de qualquer dispositivo.

Ver ao vivo ou desde o início – os adeptos que falham o início da corrida têm agora a opção de desfrutar gratuitamente do ‘spoiler’ da corrida.

Procurar – os adeptos podem agora procurar o seu conteúdo favorito de F1 sem terem de percorrer os arquivos de F1.

Live Now – a TV de F1 vai agora enviar notificações aos adeptos quando uma sessão Live está prestes a começar.

Noutras novidades desta temporada, os comentários produzidos pela F1 irão agora figurar nos destaques de F1 do YouTube e uma série de novos espectáculos terá lugar durante um fim-de-semana de corrida, incluindo um novo espectáculo de aquecimento de fim-de-semana para dar início ao fim-de-semana e um prólogo e epílogo de espectáculos para sessões de treino.

A F1 TV está disponível em 118 países, com a F1 TV Pro disponível em 89 países. Após o sucesso do lançamento da plataforma na Índia no início deste mês, existem planos para lançar o serviço OTT em vários novos mercados ao longo do ano.