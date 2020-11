F1: Turquia é o novo desafio da Pirelli

A F1 vai regressar a Istambul Park, uma das pistas que foi “repescada” para esta atípica época 2020. A pista já é conhecida da Pirelli, mas apresenta novos desafios.

É a primeira vez que estes carros vão enfrentar a pista turca, que foi recentemente reasfaltada para receber o Grande Circo. Mario Isola, responsável da Pirelli fez a antevisão da prova:

“A Turquia é mais um novo local neste fascinante calendário da Fórmula 1 de 2020 e, embora seja um lugar onde já estivemos antes, podemos considerá-lo um circuito totalmente novo para nós: especialmente porque não temos experiência com o novo asfalto. Para os pneus, esperamos que a Turquia seja um desafio, razão pela qual mudamos as alocações para compostos mais duros – tal como fizemos em Portimão, embora o asfalto novo possa ser menos severo do que esperávamos. Como tem acontecido frequentemente este ano, a informação recolhida nos treinos livres será absolutamente crucial, em termos de avaliação não só da degradação, mas especialmente do desgaste num layout tão exigente. Nenhuma menção a Istanbul Park estaria completa sem falar sobre a Curva 8 que este ano provavelmente será feita a fundo graças a estes novos monolugares de Fórmula 1 de alta carga aerodinâmica, aumentando a exigência sobre os pneus. Não será uma corrida fácil e encontrar o nível certo de gestão de pneus será fundamental. “