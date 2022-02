F1: Túnel de vento da McLaren pronto no final deste ano | AutoSport

É um dos upgrades mais esperados pela McLaren para poder aumentar a sua competitividade. O novo túnel de vento da equipa está em fase de construção e, apesar dos trabalhos terem sido afetados pela pandemia, a infraestrutura deverá estar concluída no final deste ano.

Zak Brown afirmou, no início da sua reestruturação, em 2018, que seriam necessários cinco anos de crescimento para a McLaren voltar ao topo. A entrada de Andreas Seidl foi importante, mas já antes da sua entrada havia planos para um novo túnel de vento e um novo simulador. O túnel de vento, fundamental para o desenvolvimento aerodinâmico dos carros, deverá estar pronto no final deste ano, como explicou Seidl ao Formel1.de:

“O nosso túnel de vento está a meio da construção, com o objectivo de estar concluído no final de 2022 – para que possamos então abordar o desenvolvimento do carro passo a passo ao longo da época de 2023”. Dito isto, Seidl explicou que será o carro de 2024 que primeiro “será desenvolvido no novo túnel de vento em Woking”.

O novo simulador deverá estar pronto “a meio” de 2023, enquanto a “maquinaria que utilizamos para fabricar as nossas peças” está também a receber uma atualização em grande escala.

Depois da reestruturação organizacional da equipa, é agora tempo de uma atualização profunda dos meios técnicos da equipa. O túnel de vento precisará de tempo até estar 100% operacional e por isso só o carro de 2024 será “filho” da nova estrutura. O mesmo acontece com o novo simulador que, estando concluído a meio de 2023, precisará do resto do ano para estar 100% operacional. Assim, 2024 começa a ser encarado com um ano importante para a equipa, pois é nesta época que todos os upgrades deverão estar a funcionar como desejado. É também o ano em que Brown disse que a equipa deveria estar a lutar por título. O processo continua, mas a McLaren parece dar passos sólidos, rumo ao futuro.