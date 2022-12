F1: Túnel de vento antigo não pode ser desculpa para momento da McLaren, garante Seidl | AutoSport

A McLaren tem como objetivo aproximar-se das equipas do topo da classificação, mas este ano voltou a não o conseguir. Há de facto uma margem entre Ferrari, Red Bull e Mercedes, e este ano Alpine, para a equipa de Woking que muitas vezes foi dado a entender que se deve em grande parte ao facto de não terem um túnel de vento próprio e dependerem da tecnologia do antigo túnel que pertencia à Toyota, ao contrário do que acontece com as equipas adversárias. A McLaren deverá ter pronto o seu novo túnel de vento, tecnologicamente mais avançado, mas apenas a meio da próxima temporada, sem impacto na produção do monolugar de 2023. No entanto, o chefe de equipa Andreas Seidl considera que isso não deve ser uma desculpa para o momento de forma da McLaren.

Seidl considera importante que na próxima época a equipa responda positivamente depois do quinto lugar alcançado este ano, não se aplicando “apenas ao carro em si, incluindo algumas fragilidades que vimos este ano, mas também que, como equipa, estamos consigamos dar um passo em frente em todos os aspetos. Ao mesmo tempo, tenho uma visão realista de onde estamos neste momento”, garantiu. O responsável garantiu que a resposta positiva não quer dizer que resulte numa melhor posição na tabela classificativa no final da próxima época, até porque o atraso tecnológico é bem real, mas “tentar fazer um trabalho melhor. Essa é a ambição que temos”.

Embora considere o resultado deste ano como um passo atrás para a McLaren, Seidl apontou alguns pontos positivos, como saberem o que é preciso fazer para melhorar o seu monolugar e terem uma equipa mais coesa, tanto em pista como na fábrica. No entanto, mesmo sabendo o que é necessário melhorar, vai levar tempo para que a McLaren consiga colocar na prática as suas soluções, realçou o responsável.