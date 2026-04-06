F1: Troca de informação entre McLaren e Mercedes enaltecida

Andrea Stella rejeitou que a Mercedes tenha atrasado a partilha de informação com a McLaren, atribuindo o arranque menos competitivo da equipa a constrangimentos no calendário de desenvolvimento. A formação britânica procura recuperar após um início de época abaixo das expectativas.

Depois de uma temporada vencedora no ano anterior, a McLaren iniciou a nova época longe da Mercedes. A diferença de desempenho entre as duas equipas levou a especulações de que a Mercedes teria sido lenta a partilhar dados com as equipas clientes, entre as quais a McLaren. No entanto, Andrea Stella explicou que as dificuldades estão relacionadas com o calendário apertado de desenvolvimento, que afetou tanto as equipas como os fabricantes de unidades motrizes.

Segundo o responsável da McLaren, o desenvolvimento do MCL40 foi levado até muito perto do início da época, situação semelhante à vivida pelos fornecedores de motores. Neste contexto, admitiu que as equipas clientes tendem a começar em desvantagem, estando ainda a aprender a extrair o máximo desempenho da unidade motriz em conjunto com os engenheiros da Mercedes High Performance Powertrains.

Após um arranque difícil, a McLaren mostrou sinais de recuperação no Japão. Oscar Piastri liderou as fases iniciais da corrida e terminou a 13 segundos do vencedor Andrea Kimi Antonelli, que assumiu a liderança após um período de safety car.

Andrea Stella afirmou: “Em termos de exploração da unidade motriz, diria que a principal limitação como equipa cliente tem sido o calendário. Foi um programa muito pressionado, para todas as equipas e todos os concorrentes. A entrega do MCL40 foi levada até ao último momento. O mesmo aconteceu com os fabricantes das unidades motrizes”.

“É relativamente normal que, nestas condições, como equipa cliente, se esteja um pouco em desvantagem, e estamos a aprender juntamente com os engenheiros da HPP [Mercedes High Performance Powertrains] como utilizar a unidade motriz.”

O responsável acrescentou: “Eles estão a aprender connosco. Não é como se a informação estivesse a ser retida. Há partilha máxima. Trabalhamos muito bem com a HPP e com os nossos engenheiros. Fomos campeões do mundo juntos três vezes nos últimos dois anos, por isso a relação é excelente. Trata-se mais de recuperar em relação ao calendário. Por isso, mantemo-nos bastante otimistas de que, como já disse antes, estamos agora não muito longe da exploração máxima do ponto de vista da unidade motriz.”