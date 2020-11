F1, Triplos Grandes Prémios: “Isso vai ter um custo para as pessoas”

Este ano de pandemia todos concordam que é ‘fora da caixa’ e nesse sentido ninguém estranhou muito que se realizassem várias vezes três Grandes Prémios de Fórmula 1 em semanas consecutivas, mas Guenther Steiner, líder da Haas F1 tem uma visão clara sobre os problemas que isso pode acarretar caso a Liberty Media torne esse tipo de situação ‘um novo normal’.

Com 23 Grande Prémios no calendário de 2021, a questão vai repetir-se: “Isso vai ter um custo para as pessoas, e sendo verdade que nos tempos em que estamos agora precisamos do fazer, depois a FOM precisa de ponderar bem se é algo que quer fazer a médio/longo prazo ou se é apenas este ano.

É preciso perceber se muitas corridas são sustentáveis e se não há saturação por parte dos adeptos, se é realmente benéfico ou não, e do lado das pessoas precisamos de arranjar planos para não as sobrecarregarmos. Trabalhamos em excesso, de qualquer forma, isso acontece sempre, mas temos de ser claros de que não podemos exigir isso sempre.

Se mais corridas e ‘triplos Grandes Prémios’ nos der mais receitas, precisamos de apresentar ideias para tornar a situação sustentável para nós próprios. Se isso faz parte do rumo que a Fórmula 1 está a tomar, só saberemos dentro de alguns anos, se é o caminho certo ou não, se mais corridas são o caminho certo. Precisamos de experimentar e tentar encontrar alguma solução onde as pessoas que trabalham connosco não se desgastem. Que podem continuar a trabalhar e que há pessoas suficientes a querer fazer este trabalho. Penso que por enquanto há pessoas suficientes por aí a querer trabalhar na Fórmula 1, por isso penso que ainda estamos bem. Vamos ver o que acontece…”, disse.