F1: Tribunal deu razão a Nyck de Vries | AutoSport

Nyck de Vries esteve envolvido num processo judicial, depois de Jeroen Schothorst, investidor neerlandês reclamar ser ressarcido por ter investido dinheiro na carreira do piloto da AlphaTauri. Schothorst emprestou 250.000 euros a Nyck De Vries através da sua empresa de investimento Investrand em 2018 para financiar uma época na Fórmula 2, com três por cento de juros por ano e um pagamento de cinquenta por cento dos rendimentos das atividades de F1. Se De Vries não tivesse conseguido chegar a F1 até ao final de 2022, esse empréstimo não teria de ser pago. De Vries terá reembolsado quase 190.000 euros devido às suas atividades como piloto de teste, mas o investidor interpôs uma ação judicial porque considerava que a corrida em que o piloto neerlandês substituiu Alexander Albon na Williams poderia ser considerado um lugar na Fórmula 1.

Agora foi determinado pelo tribunal que de facto Nyck de Vries pilotou um carro de Fórmula 1 durante uma das provas da temporada passada, em Monza, mas apenas como piloto substituto, não sendo piloto contratado.

O investidor argumentava ainda que o piloto teria violado o acordo entre ambos por não o manter a par de todos os planos que envolviam o futuro da sua carreira para aferir os montantes a pagamento, como constava do contrato, mas o tribunal continuou a dar razão a de Vries também neste ponto.

Assim, Nyck de Vries pode começar a sua carreira como piloto principal da AlphaTauri sem o peso que teria uma decisão contrária do tribunal e com este caso, para já, fechado.