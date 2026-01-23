F1: Tribunal da razão à McLaren, no processo contra Álex Palou
A McLaren viu parcialmente reconhecida em tribunal a sua queixa contra Álex Palou, relacionada com a quebra de contrato ocorrida em 2023. Embora o construtor britânico reclamasse cerca de 20 milhões de dólares, o tribunal de Londres afastou qualquer indemnização ligada ao programa de Fórmula 1, limitando a compensação a valores referentes exclusivamente ao projeto da IndyCar.
Palou admitiu ter violado o acordo que o ligava à McLaren, justificando a decisão com alegadas promessas não cumpridas quanto a uma possível promoção a piloto titular de Fórmula 1 já em 2024. Ao perceber que esse cenário não se concretizaria, recuou e renovou contrato com a Chip Ganassi Racing.
O julgamento decorreu em outubro de 2025 no Tribunal Superior de Londres, com depoimentos do próprio piloto espanhol e do diretor-executivo da McLaren Racing, Zak Brown. Um dos momentos mais tensos surgiu durante o interrogatório conduzido pelo advogado de Palou, Nick de Marco, em torno de mensagens do WhatsApp alegadamente apagadas, embora tenha ficado esclarecido que nenhum conteúdo sensível teria sido eliminado.
O juiz do processo rejeitou por completo as pretensões da McLaren relativas à Fórmula 1, isentando Palou de qualquer pagamento nesse âmbito. No entanto, no que toca à IndyCar, o piloto e a sua empresa de gestão, ALPA Racing, foram condenados a indemnizar a equipa por salários e compromissos contratuais: cerca de 1,3 milhões de dólares relativos à remuneração do piloto, mais de 5,3 milhões referentes às épocas de 2024 a 2026 e 950 mil dólares previstos para 2027.
A estes montantes junta-se ainda um prémio de meio milhão de dólares pago pela General Motors à McLaren por alinhar com um piloto de topo, bem como uma compensação adicional por perda de receitas no valor de 2,05 milhões. O total provisório ascende assim a pouco mais de 10 milhões de dólares, podendo aumentar entre dois e 2,5 milhões caso seja aceite uma outra reclamação ligada a patrocinadores.
Dessa forma, a indemnização final poderá aproximar-se dos 12,6 milhões de dólares — cerca de 9,3 milhões de libras — valor bastante inferior aos 20 milhões inicialmente exigidos pela McLaren.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI