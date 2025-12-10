F1: Três testes apenas em 2026

A FIA confirmou um conjunto de alterações regulamentares temporárias para a temporada de 2026 da Fórmula 1, justificadas pela introdução da nova geração de monolugares. As mudanças abrangem limites operacionais das equipas, testes de pré-época e adaptações ao regulamento desportivo e técnico, numa fase de transição antes do regresso à normalidade em 2027.

Entre as medidas aprovadas pelo Conselho Mundial do Desporto Motorizado, destaca-se o aumento temporário do limite de pessoal autorizado no circuito: de 58 para 60 elementos por equipa, com o objetivo de facilitar a operação dos novos carros. Também os testes de pré-temporada sofrerão uma exceção em 2026, passando de uma única sessão habitual para três testes distintos: um em janeiro, no Circuit de Barcelona-Catalunya, e dois em fevereiro, no circuito do Bahrein. A FIA sublinha, contudo, que o formato de um único teste regressará em 2027.

Foram igualmente aprovadas revisões relacionadas com a nova aerodinâmica ajustável, que inclui modos distintos — straight-line mode para reduzir ângulos das asas em linha reta e cornering mode para aumentá-los em curva. As regras sobre testes de pneus foram atualizadas para refletir as exigências dos monolugares de 2026.

No que toca aos fins de semana de sprint, o diretor de corrida passará a ter autoridade para estender a primeira sessão de treinos livres caso seja interrompida por bandeira vermelha. Além disso, as restrições de utilização de pneus durante a qualificação da sprint mantêm-se, mesmo em condições de pista molhada, eliminando a exceção anteriormente existente.