F1: Três pilotos da Fórmula 1 na lista dos atletas mais ricos

Daniel Ricciardo juntou-se a Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel na lista da Forbes dos atletas mais ricos do mundo. Lista esta que é liderada pelo tenista suíço Roger Federer, que tem ganhos estimados de 106.3 milhões de dólares.

Ricciardo, piloto da Renault, vencedor de nove Grandes Prémios, juntou-se à lista pela primeira vez, no lugar 48º, com ganhos de 2019 estimados em 29 milhões de dólares. Desses 29 milhões, 27 são cortesia da Renault, após Ricciardo ter saído da Red Bull Racing em 2018.

Mais acima na lista estão Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Hamilton está na 13º posição, enquanto Vettel está na 32º posição.

Hamilton é o piloto mais bem pago no desporto motorizado, com ganhos estimados em 54 milhões de dólares, sendo que 42 milhões advêm da Mercedes e 12 milhões dos seus patrocínios. Já Sebastian Vettel teve ganhos estimados em 36.3 milhões de dólares em 2019, com apenas 300 mil dólares em patrocínios.