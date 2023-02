F1: Três dias de testes são suficientes? (Sondagem) | AutoSport

Falta pouco para o regresso da F1 às pistas com três dias de testes no Bahrein. Mas a Mercedes levantou uma questão pertinente. Três dias de testes pode ser pouco para o que é exigido.

O diretor técnico Mike Elliott disse que três dias é pouco para identificar as fraquezas dos monolugares:

“Com apenas três dias de testes este ano, isso tem dois grandes impactos. O primeiro está na fiabilidade. Se não formos fiáveis no teste, então teremos uma quilometragem muito limitada para aprender. Também não seremos capazes de medir demasiado a fiabilidade absoluta do carro, porque ao longo de três dias não vamos percorrer a distância necessária. Estes carros são agora tão fiáveis que é preciso mais quilometragem do que três dias para começar realmente a ver algumas das questões. O segundo grande impacto é que temos de usar o nosso tempo limitado da forma mais eficiente possível. Temos de aprender o máximo que pudermos, para perceber como tirar o máximo rendimento do carro e o que podemos aprender a alimentar para os próximos desenvolvimentos”.

Também George Russell é da mesma opinião:

“Não creio que três dias sejam suficientes. É preciso lembrar da perspetiva de um piloto, ou seja, um dia e meio por piloto. Tivemos a sorte de fazer os testes na semana passada, mas se não o tivéssemos feito, passaria das 12 semanas fora do carro desde Abu Dhabi até o Bahrein. Penso que três dias com dois carros seria provavelmente um bom lugar para estar, e penso que esse seria provavelmente o melhor compromisso”.

Será que três dias de testes são suficientes? Os três dias foram definidos para cortar nos custos das equipas. Por um lado traz mais incerteza, o que é bom, por outro, poderemos ter mais problemas nas primeiras corridas, o que não ajuda ao espetáculo. Qual a sua opinião?

