F1: Três dias de testes são suficientes? – Resultados da Sondagem | AutoSport

Falta pouco para o regresso da F1 às pistas com três dias de testes no Bahrein, mas a Mercedes levantou uma questão pertinente: três dias de testes pode ser pouco para o que é exigido.

Numa das mais recentes sondagens que o AutoSport realizou (a outra pode votar AQUI), colocamos a questão aos nossos leitore se três dias de testes são suficientes? Os três dias foram definidos para cortar nos custos das equipas. Por um lado traz mais incerteza, o que é bom, por outro, poderemos ter mais problemas nas primeiras corridas, o que não ajuda ao espetáculo.

Na opinião de uma larga maioria dos leitores que votaram (59,3%), três dias de testes com um carro por equipa é pouco para uma preparação decente da época que vai iniciar. Já 34,1% dos votos recaíram sobre a hipótese “Três dias seriam decentes se pudessem rodar dois carros por equipa”, restando apenas 6,5% dos leitores que são da opinião que o atual modelo de testes da Fórmula 1 é a melhor forma das equipas prepararem as suas épocas.

Os testes de pré-temporada têm início a 23 de fevereiro, terminando no dia 25 no Circuito Internacional do Bahrein.