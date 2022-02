F1: Três corridas sprint confirmadas em 2022 | AutoSport

Depois da polémica do aumento do limite orçamental, era um dado adquirido que seria necessário encontrar um compromisso. Assim, ao invés das seis corridas sprint planeadas para 2022 teremos apenas três. Imola, Red Bull Ring e Interlagos deverão ser os palcos escolhidos para este ano. Outra novidade saída da Comissão F1, que reúne hoje em Londres e cujas decisões começam a ser conhecidas, é que os oito primeiros nas corridas sprint pontuarão, com o primeiro a receber oito pontos, o segundo sete, até chegarmos ao oitavo lugar. No entanto a pole position será atribuída ao mais rápido da sessão de qualificação de sexta-feira, uma mudança que é vista com bons olhos pois a qualificação de sexta sempre foi vista como aquela que definia o homem mais rápido. Outra decisão tomada é que do limite de custos para eventos Sprint permanecerá inalterados.

Note-se que esta alteração regulamentar está sujeita à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, que reúne dia 18 de março.