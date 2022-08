F1: Três anos importantes para a McLaren | AutoSport

O que falta até a McLaren regressar aos triunfos de forma regular? O que falta para voltar a lutar por títulos? Há ainda peças do ‘puzzle’ que se estão a juntar, mas o plano está em andamento e deverá começar a dar frutos em 2025.

2025 parece uma data longínqua, mas é o tempo necessário para que as mudanças que estão a ser implementadas na McLaren surtam efeito. O plano, com Andreas Seidl na liderança, entra agora na fase crucial. Depois de melhorias na equipa e nos procedimentos, chegaram as melhorias nas infraestruturas. Com um novo simulador e novo túnel de vento a serem construídos, a McLaren espera ter ferramentas para se bater com os grandes nomes da F1.

Em tempos, a McLaren foi uma equipa de topo, com a melhor tecnologia, as melhores instalações. Mas os tempos fizeram a equipa perder esse estatuto. Agora é tempo de trabalhar nas fundações para reconquistar o topo da tabela. Andreas Seidl vê com otimismo a evolução do plano traçado, mas conta com ainda mais três anos de espera, antes de ter tudo 100% operacional:

“Estamos a dar passos em frente. Na forma como trabalhamos em casa, como trabalhamos entre corridas, em termos de produtividade, ou pit-stops, por exemplo. Para mim, isso é o mais importante. Mesmo numa época desafiante como esta, queremos continuar a dar passos como equipa. Porque isso é fundamental para estarmos em posição de voltar a lutar regularmente por vitórias, em três anos”.

“Planeamos ter o túnel de vento pronto até meados do próximo ano, o que significa que parte do desenvolvimento do carro de 2024 já beneficiará do novo túnel de vento”, revelou Seidl. “O primeiro carro a ser desenvolvido completamente no novo túnel é o de 2025. No lado do simulador, planeamos terminar a construção do novo no final deste ano/início do próximo, e esperamos ver alguns benefícios já no próximo ano. No CFD [dinâmica de fluidos computacional], fizemos também grandes atualizações”, acrescentou Seidl. “Estamos também a estudar seriamente a atualização das nossas instalações de produção.”

O plano é ambicioso, oneroso, mas necessário para atingir o sucesso. Foram passos que outras equipas já deram ou estão a dar. Assim, a McLaren vai construindo o seu futuro, na esperança que seja risonho, como já foi noutros tempos.