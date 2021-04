F1: Treinos mais curtos mudam a abordagem da Ferrari

Uma das mudanças para 2021 para poupar as equipas foi a redução dos treinos livres 1 e 2 para uma hora de duração apenas. Isso implica que as equipas trabalhem de forma diferente durante o fim de semana.

Laurent Mekies, diretor desportivo da Ferrari falou do que as equipas perdem e do que têm de fazer para tentar compensar o tempo que agora não existe:

“Pelo menos durante a FP1 já não se pode tentar simulações de corrida. Ninguém fez isso, talvez no futuro encontremos a forma de o fazer novamente, mas de momento este tipo de trabalho irá desaparecer. Portanto, perdemos estes dados”, disse Mekies numa entrevista com a Sky Itália. “Já não se pode dar ao luxo de fazer “stints” longos com dois pneus diferentes para cada piloto. Portanto, teremos de escolher antes do início da sessão quem vai experimentar o composto macio e quem vai experimentar o composto médio, caso contrário já não teremos quaisquer dados sobre como funcionam os diferentes compostos. É quase impossível recolher também bons dados sobre os pneus duros.”

Segundo o chefe da Ferrari de 43 anos, “Esta situação requer, portanto, ainda mais trabalho de equipa”.