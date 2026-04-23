F1: Treino Livre em Miami alargado para adaptação às novas regras

A FIA anunciou o prolongamento do primeiro treino livre (TL1) do Grande Prémio de Miami para 90 minutos. A decisão surge após as recentes alterações aos regulamentos de 2026, confirmadas na última segunda-feira, visando oferecer às equipas tempo adicional para ajustar os novos sistemas de motor.

Sendo Miami o segundo evento com formato sprint da época, os pilotos teriam apenas 60 minutos de preparação antes das sessões competitivas. Com este ajuste, o TL1 terá início 30 minutos mais cedo, decorrendo entre as 17h00 e as 18h30 de Portugal continental e Madeira.

A extensão resulta de um consenso entre os diversos parceiros da modalidade. O objetivo principal é garantir a segurança e a eficácia técnica perante as modificações nas regras de recuperação e gestão de energia. Este período extra será crucial para validar dados em pista antes da qualificação, permitindo uma transição mais suave para o novo quadro regulamentar que tem gerado debate no “paddock”.