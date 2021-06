F1: Traçado de Yas Marina irá sofrer alterações para este ano | AutoSport

Um dos traçados mais criticados pela falta de emoção nas corridas devido às diminutas oportunidades de ultrapassagem, o circuito de Yas Marina sofrerá alterações.

Yas Marina é talvez o caso mais representativo de uma série de circuitos construídos, chamados “Tilkódromos” (pela influência do engenheiro alemão Hermann Tilke. responsável pelo desenho de muitos dos novo circuitos), que esteticamente são de facto grandes obras de arquitetura, mas que deixam a desejar quanto à ação que proporcionam em pista. O caso de Yas Marina é duplamente frustrante pois, além de permitir pouco espetáculo, tem sido a última corrida da época, o que não ajuda a criar um tão desejado “Grand Finale”.

Os responsáveis do circuito tomaram medidas drásticas e vão alterar significativamente o traçado. Antes da corrida deste ano, marcada para 5 de Dezembro, Saif Al Noaimi, CEO dos promotores Abu Dhabi Motorsports Management, revelou uma série de alterações que estão a ser feitas ao layout.

“Temos procurado melhorar a corrida na pista, temos ouvido os nossos espectadores, os fãs, os pilotos, a F1 e a FIA, e temos estado a trabalhar para fazer algumas mudanças emocionantes, este ano, no layout. Iremos sofrer algumas modificações na pista durante o Verão a tempo da edição deste ano do Grande Prémio de Abu Dhabi”, acrescentou ele.

“O objectivo final é criar mais oportunidades para lutas roda com roda. Queremos criar mais oportunidades de ultrapassagem e criar uma pista globalmente mais rápida e fluida, tendo em conta as regras atuais dos veículos. Portanto, estamos realmente ansiosos por ver algumas ultrapassagens e ação, e esperamos que o campeonato seja disputado até ao fim e que tenha um grande final aqui”.

Não são conhecidos os detalhes completos mas entende-se que a secção que conta com as curvas 5, 6 e 7 será substituída por uma curva de raio mais curto que conduz à reta oposta. Também a secção compreendendo as curvas 11, 12, 13 e 14, será igualmente substituída por uma única curva que será ligeiramente inclinada, usando a mesma ideia usada na última curva de Zandvoort, embora não com tanta inclinação.