F1: Traçado de Gidá pode beneficiar ambos os carros, diz Carsten Tilke | AutoSport

O novo traçado da Arábia Saudita é uma verdadeira incógnita para os fãs e equipas, mas é quase certo que os simuladores têm tido bastante trabalho nas fábricas de todas as estruturas. A Mercedes e Red Bull têm afirmado que o traçado deve beneficiar Lewis Hamilton na luta pelo título da disciplina, mas um dos responsáveis pelo design do circuito de Gidá, Carsten Tilke (filho do conhecido arquiteto Hermann Tilke), afirmou em entrevista ao talkSPORT, que tanto Max Verstappen como o piloto britânico podem ter um bom resultado na estreia da F1 na Arábia Saudita.

“Pode ir para qualquer lado. Por um lado é muito rápido, por isso o motor vai ser importante, mas por outro lado tem muitas curvas. Isto também é importante, por isso, para ser honesto não tenho a certeza, vamos ver. Neste momento, a Mercedes tem algum ímpeto. São tão fortes, e será difícil vencê-los, mas nunca se sabe o que vai acontecer. Verstappen está na frente e temos um circuito citadino onde se pode bater facilmente nos muros, e se algo acontecer Verstappen estará lá, está perto e pode ir para os dois lados. Penso que é impossível [prever], não sabemos, veremos quem conseguirá lidar com a nova pista, será um desafio. A Mercedes vai levar novamente o motor que tinham no Brasil, e se ainda tiver tanta potência, penso que será difícil para todos os outros”, explicou o designer alemão.

Tilke destacou “a passagem da curva 4 até à curva 10, é uma combinação em S de fluxo muito rápido, isto será um desafio para os pilotos encontrarem as trajetórias certas, e a curva 13 é também uma curva com 12 por cento de banking, por isso há muitos elementos diferentes”. O responsável pelo projeto, afiançou que o circuito estará completamente pronto, uma vez que existia essa dúvida já que estamos a menos de uma semana do início do GP da Arábia Saudita. “Sim, é claro que é muito próximo, uma linha temporal muito apertada do projeto, mas a pista estará pronta. Foi realmente um dos nossos projetos mais ambiciosos com mais pressão de tempo para fazer isto acontecer em oito meses, mas no final é espantoso o que está lá agora e todos estão entusiasmados para a próxima corrida”.