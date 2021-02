F1: Trabalhos concluídos na nova curva 10 em Barcelona

Estão concluídos os trabalhos na curva 10 no circuito da Catalunha, em Barcelona.

Esta é uma nova alteração àquela zona do traçado catalão que em 2004 foi alterada pela primeira vez por motivos de segurança. Este ano voltamos a ver uma versão mais próxima do que era a curva no traçado original, embora menos rápida do que no passado.

O antigo piloto de F1 Pedro de la Rosa considera que a curva renovada “é uma evolução que os fãs certamente gostarão”.

“Agora será uma curva mais rápida, o que permitirá ir muito mais depressa em direção ao ‘Estádio’ e tornará estas curvas um pouco mais delicadas. Penso que é uma mudança que os adeptos certamente vão gostar, porque tornará esta área muito mais interessante para os adeptos e pilotos. O trabalho que fizeram para que o asfalto drenasse bem é incrível”.