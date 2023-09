F1: Trabalho na pausa de verão revelou-se valioso para Carlos Sainz | AutoSport

O sucesso está nos pequenos pormenores, nos pequenos esforços que, todos somados, dão uma pequena vantagem. Na F1 as pequenas vantagens fazem toda a diferença. Já sabíamos que Carlos Sainz era um piloto que levava o seu trabalho muito a sério. A sua postura e ética de trabalha já tinha sido elogiada na McLaren e parece estar a dar frutos na Ferrari.

Há um Sainz antes das férias e depois das férias. E não foi só o descanso que fez bem aos espanhol. Segundo o vencedor do GP de Singapura, as reuniões que teve com os engenheiros durante a pausa, foram fundamentais para dar o salto qualitativo que podemos ver:

“Em termos de compreensão do carro e da pilotagem, penso que antes da pausa de verão já havia uma sensação decente em relação a tudo”, explicou. “Sentei-me com os meus engenheiros nas férias de verão e questionamos: ‘O que podemos fazer para começar a ter bons fins de semana’, porque é óbvio que temos muito ritmo, estávamos a fazer algumas coisas boas, mas nunca conseguimos capitalizar isso. E sim, Zandvoort foi um fim de semana muito bom, Monza foi quase perfeito e aqui sinto que foi o fim de semana perfeito. Fico muito contente e orgulhoso quando se trabalha, se analisa e se tem a velocidade que tive este fim de semana. Está sempre a dar frutos e agora conseguimos juntar tudo e, sim, estou muito feliz pelos engenheiros, pelos mecânicos, pela equipa, por todos.”