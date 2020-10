F1: Trabalho de Fernando Alonso já ajuda Renault

Fernando Alonso irá apenas competir pela Renault em 2021, mas o trabalho que tem feito nas últimas semanas já tem ajudado a Renault.

O espanhol tem trabalhado no simulador da equipa francesa e o seu feedback tem ajudado no desenvolvimento do monolugar de 2020. Esteban Ocon confirmou que a ajuda do espanhol foi uma adição positiva:

“Eu vi o quanto ele está interessado, e ele enviou-me uma mensagem a dizer que se precisássemos de alguma coisa ele estaria lá, sem problemas”, disse Ocon. “É bom quando ele está no simulador. São três opiniões, porque eu, Daniel e ele estamos a treinar no simulador antes das corridas. Começar bem o fim-de-semana e ter três confirmações é melhor que duas. Então, é bom que recentemente ele tenha trabalhado em estreita colaboração com a equipa do simulador e tenho certeza que muito em breve virá para as corridas.”

“O nosso entendimento em termos de afinação aumentou enormemente e desde Barcelona e Budapeste, isso é muito claro”, disse Ocon. “Também tivemos algumas atualizações que conseguimos entender muito bem e fazer funcionar. De modo geral, com o pacote que temos, pouco a pouco, e o entendimento de afinação que estabelecemos, acho que estamos muito mais fortes agora.”