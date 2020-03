F1: Trabalho continua nas ruas do Mónaco

As grandes restrições à movimentação da população e o encerramento quase generalizado de comércio e serviços não está a afetar as obras de montagem do circuito do Mónaco.

Trabalhos continuam a ser feitos no Quai des Etats-Unis , a reta desde a chicane até à Tabac. A conselheira do Ministério de Equipamento, Meio Ambiente e Planeamento Urbano, Marie-Pierre Gramaglia, disse em comunicado nesta quarta-feira: “Este trabalho deve continuar enquanto a decisão de adiar ou cancelar o Grande Prémio de Fórmula 1 não tiver sido tomada devido à possibilidade que será realizado em boas condições “.

Os sucessivos cancelamentos e adiamentos de provas têm deixado muitas dúvidas de quando a F1 poderá regressar. Muitos apontam para Baku como prova inaugural da época e com tantas provas a ficarem de fora, tentar encaixar todas no resto do ano será impossível. O Mónaco é a mais fácil de cancelar uma vez que o principado não paga para receber o Grande Circo. Mas o Mónaco é uma das provas mais carismáticas do calendário. Ainda assim o cancelamento parece a solução mais fácil.