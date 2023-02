F1: Trabalhadores da Mercedes fazem horas extras | AutoSport

Já se sabe que esta altura do ano pode ser aborrecida para os fãs da F1, mas é de muito trabalho para as equipas. No caso da Mercedes há trabalho a dobrar.

Segundo os mais recentes relatos, o desenvolvimento do W14 está atrasado e a equipa pediu aos seus trabalhadores para darem horas extras, de forma a poderem ter o carro pronto a tempo do arranque da época. O atraso deve-se a problemas na fabricação de peças, repensadas a meio do processo e, como tal, tiveram de ser refeitas. Segundo a publicação Forma1a.uno, além desse atraso, uma das novidades para este ano poderá ser o uso mais espartano de tinta na nova decoração do monolugar, com mais fibra de carbono à mostra. As equipas usam esse truque para poupar no peso total do carro.

No entanto, os rumores são positivos e apesar dos atrasos, a Mercedes, que deverá manter a sua filosofia com flancos reduzidos, deverá ter resolvido os problemas principais que afetaram o chassis do ano passado, além de ter feito ganhos na unidade motriz, que na época transata mostrou alguma falta de potência.