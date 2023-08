F1: Toyota quer manter “portas abertas para a McLaren” depois de 12 anos de colaboração | AutoSport

A McLaren vai deixar de usar o túnel de vento da Toyota em Colónia após 12 anos de estreita colaboração no desenvolvimento dos monolugares da equipa britânica. Woking tem agora infraestruturas mais modernas e que permitem melhores resultados, mas na Toyota Gazoo Racing Europe as portas continuam abertas quando a McLaren precisar.

O túnel de vento na Alemanha era uma tecnologia ultrapassada para o estado atual da Fórmula 1 e o esforço da McLaren era enorme quando precisava de testar nas instalações da Toyota, levando a estrutura britânica a encontrar uma solução. Assim, construiu em Woking o túnel de vento que agora vai poder usar.

Após vários anos de colaboração, Rob Leupen, diretor da Toyota Gazoo Racing Europe (TGR-E) explicou ao AutoSport britânico que as “portas permanecem abertas para a McLaren. Desejamos muito sucesso com o novo túnel de vento e embora isso mude, é claro, os serviços que a McLaren exige da TGR-E e a frequência com que os seus engenheiros estarão em Colónia, mantemos um diálogo aberto e desempenhamos um papel construtivo no processo de integração do seu novo túnel de vento e do programa de desenvolvimento”.

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, destacou o impacto da colaboração da Toyota nos monolugares da sua equipa, sublinhando que “o apoio da TGR-E foi inestimável para o nosso sucesso”.