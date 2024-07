F1: Toyota e Haas podem unir esforços

Os rumores de um possível regresso da Toyota à F1 ganham força. As notícias de uma possível parceria com a equipa Haas estão a ser veiculados nas últimas horas.

Masaya Kaji, o patrão da TGR, estava na boxe da Haas em Silverstone, o que poderá ter aguçado ainda mais o interesse dos jornalistas presentes. A isso, junta-se a presença de Ayao Komatsu em Le Mans, nas instalações da equipa nipónica.

O RacingNews365 avança que a probabilidade de a Toyota se juntar à Haas é grande, com interesse da marca em fazer um acordo do mesmo género que fez a Alfa Romeo com a Sauber. No entanto, outros rumores apontam para algo mais, havendo a possibilidade de uma parceria técnica, já a pensar na nova regulamentação de 2026.

O que parece ainda excluído é entrada em força da Toyota na F1, com um programa dedicado ou com um programa de fornecimento de motores. A Haas, que tem uma parceria técnica com a Ferrari, poderia usufruir da experiência e da tecnologia da Toyota (nomeadamente o túnel de vento) para dar um salto competitivo.

Para já, tratam-se apenas de rumores e o cenário mais provável é o de uma parceria nos moldes do que vimos entre a Alfa Romeo e a Sauber.