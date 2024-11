F1: Toyota dá confiança a Esteban Ocon

Esteban Ocon expressou confiança na sua decisão de se juntar à Haas para a temporada de F1 de 2025, na sequência da recente parceria técnica da equipa com a Toyota.

Anunciada no mês passado, a aliança dá à Haas acesso à experiência da Toyota e ao túnel de vento de Colónia, reforçando as suas capacidades de desenvolvimento. Nesta temporada, a Haas alcançou o seu melhor desempenho desde 2018, estando atualmente em sétimo lugar na classificação dos construtores com 46 pontos.

Ocon, que vai deixar a Alpine após um longo mandato, revelou que não tinha conhecimento do acordo com a Toyota quando assinou, mas ficou convencido com a visão do diretor técnico da Haas, Ayao Komatsu, para o futuro da equipa. Komatsu delineou um plano abrangente para elevar o desempenho da Haas, que Ocon diz ter sido ainda validado pelo envolvimento da Toyota. Com este apoio adicional, Ocon está otimista em relação aos “tempos excitantes” que se avizinham para a Haas, onde será parceiro de Oliver Bearman, candidato à Ferrari, a partir de 2025.

“Na altura, Ayao convenceu-me com o plano que tinha. Ele não falou especificamente sobre isso, mas disse-me qual era o seu plano para levar esta equipa para o próximo nível e ajudar nas coisas que a equipa tem oportunidade de melhorar. Convenceu-me na altura e isso reforça a minha confiança nele para o futuro. Penso que são tempos empolgantes para as equipas que se avizinham”.