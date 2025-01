F1: Toyota começa a interessar-se mais pelo regresso à competição

A Toyota começa a ponderar, gradualmente, um potencial regresso à Fórmula 1, na sequência da sua parceria técnica com a Haas que começou em 2024.

Embora o envolvimento da Toyota se concentre atualmente no apoio à Haas com o seu programa de Testes de Carros Anteriores (TPC) e um novo simulador de F1, não existem planos imediatos para construir o seu próprio motor ou voltar a entrar na F1 como equipa de trabalho.

A Haas formou uma nova parceria de longo prazo com a Toyota, visando melhorar a competitividade da equipa na Fórmula 1. O acordo foca o desenvolvimento de chassi e recursos para a equipa, com acesso às instalações da Toyota, como as de Colônia. No entanto, os engenheiros da Toyota ainda não farão parte da operação de corrida da Haas. A Toyota contribui com financiamento e fornece peças como parte de um acordo de patrocínio, sem ser o patrocinador principal da equipa, que continuará com a MoneyGram. A colaboração inclui o uso de um simulador dedicado da Haas, com o apoio da Toyota para construir um novo simulador de F1 em Banbury. A Haas continuará a utilizar a Ferrari para fornecimento de motores e outras peças. O impacto na performance da equipa será gradual, com a expectativa de melhorias a longo prazo, talvez abrindo a porta e o apetite aos responsáveis da marca nipónica.

O diretor global de desportos motorizados da Toyota, Masaya Kaji, afirmou que a empresa está a estudar as tecnologias da F1 para 2026, mas sublinhou que qualquer compromisso mais profundo com a F1 estaria a anos de distância. A Toyota ainda está a avaliar os recursos necessários para um regresso completo e, por enquanto, o foco está em parcerias como a que tem com a Haas, em vez de criar uma equipa.

“Estamos, obviamente, a estudar as tecnologias para 2026 e até as tecnologias actuais”, disse Kaji, amigo do diretor da equipa Haas, Ayao Komatsu, citado pelo motorsport.com. “Sinto que estamos a avançar gradualmente nessa direção. Não estamos numa fase em que redireccionaríamos todos os nossos recursos para um regresso total à F1. O que acontece depois de 2030 ainda é incerto. Estamos a trabalhar em várias novas tecnologias, pelo que resta saber se o nosso vetor se alinha com a F1”.

Kaji também disse que, “se tivéssemos a nossa própria equipa, poderíamos escolher os pilotos a colocar no carro. Nesse sentido, isso aproximar-nos-ia mais de colocar pilotos na F1”, acrescentou. “Mas, realisticamente, temos de avaliar quanto dinheiro e quantos membros da equipa seriam necessários para que isso acontecesse. É por isso que não acho que estejamos na fase de dizer: ‘Vamos começar uma equipa imediatamente’. Por agora, o importante é criar parcerias, como a Haas, e trabalhar com várias equipas. Não estamos numa fase em que possamos dar esses passos. Temos de nos concentrar em fazer o que devemos fazer agora.”