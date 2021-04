F1, Toto Wolff: “Zak Brown e Christian Horner só dizem disparates”

Muito se tem falado da situação da Mercedes que tem agora dois pilotos em fim de contrato. Zak Brown e Christian Horner têm dado a sua opinião mas Toto Wolff não deu muita importância.

Brown afirmou recentemente que a Mercedes deverá ter para o ano a dupla Max Verstappen e George Russell na sua equipa, mas Wolff analisou as declarações de forma taxativa:

“Brown é tal e qual Christian Horner. Eles apenas espalham disparates. Estou-me nas tintas”.

Numa entrevista com o Sport24 Auto da Áustria, Wolff diz que a Red Bull Racing teve claramente o carro mais rápido no Bahrein. “A desvantagem que perdemos por causa do novo regulamento é clara, não pode ser corrigida. Agora é uma questão de gerir o que temos para ser competitivos. Temos de compreender melhor o nosso carro”.