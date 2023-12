F1, Toto Wolff: “WEC pode ajudar Mick Schumacher a regressar à F1” | AutoSport

“O Mick é um bom piloto e merece estar na F1”, disse Wolff. “Infelizmente, não há nenhum lugar livre neste momento. O Mick ir para o WEC, que é um campeonato do mundo com um construtor como a Alpine, é uma oportunidade muito boa para ele. Acredito que ele vai fazer um trabalho perfeito e isso vai mantê-lo focado nas corridas e possivelmente ajudá-lo a voltar à Fórmula 1.”

Wolff elogiou as capacidades de Schumacher e considerou que o passo do jovem alemão pode permitir um regresso ao mundial de F1:

Mick Schumacher esteve recentemente em Portimão a testar com a Alpine, equipa que vai representar em 2024 , no mundial de resistência, na categoria Hypercar. Schumacher não escondeu que pretende voltar à F1 e Toto Wolff acredita que o WEC pode ser o trampolim certo.

