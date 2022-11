F1, Toto Wolff: W13 servirá para lembrar “como pode ser difícil” | AutoSport

Depois de três rondas no continente americano onde a Mercedes esteve em crescendo, a última corrida do ano não foi tão bem conseguida, com o W13 a demonstrar alguns problemas que se pensavam estar minimamente solucionados. Toto Wolff sugeriu que a Mercedes cometeu “todos os erros que podemos cometer” durante a corrida de final de época de Abu Dhabi e admitiu vir a colocar o W13 na entrada da fábrica da equipa em Brackley, para que todos se recordem das dificuldades deste ano.

Além da Mercedes ter voltado a estar atrás da Ferrari em termos de ritmo de corrida, e para piorar a situação, sofreram o primeiro abandono da época causado por uma questão técnica no W13 a três voltas do final da corrida, com a suspeita de um problema hidráulico no monolugar de Lewis Hamilton.

“O carro não estava ao ritmo que deveria ter estado, terceiro mais rápido e um a avariar e o outro a ficar sem pneus”, disse Wolff à Sky no final da corrida. “Sabíamos que Abu Dhabi ia ser difícil para o carro, a correlação foi correta”.

Lewis Hamilton disse durante o fim de semana que queria esquecer o W13 após o teste de pós-temporada, tal o sentimento que nutre pelo monolugar deste ano. Toto Wolff não quer esquecer o carro de 2022, pelo contrário considera importante recordar o que não devem fazer. “Vamos colocar este carro na recepção em Brackley e Brixworth para nos lembrar todos os dias como pode ser difícil”, disse o responsável, acrescentando que “esta foi uma época para desenvolver o caráter”.

Ainda assim, Wolff salientou que com “o motor correu muito bem e estou orgulhoso do que conseguimos”, mas em termos de chassis, “houve mais momentos maus do que bons”.

O responsável da Mercedes promete voltarem a lutar pelo título no próximo ano.