F1, Toto Wolff: “Valtteri Bottas adquiriu a mentalidade certa”

Valtteri Bottas teve um final de 2020 conturbado, com algumas prestações menos conseguidas e alguns azares. Mas Toto Wolff considera que o finlandês adquiriu a mentalidade certa para ter sucesso.

Para Wolff, as últimas corridas do ano mostraram que Bottas ganhou um espírito lutador que lhe permitirá lutar pelo título. Refletindo sobre o desempenho de fim da época do Bottas, Wolff disse: “Penso que ele tem a mentalidade certa. Ele teve dois fins-de-semana muito difíceis e recuperou. Ele teve uma corrida muito boa e penso que talvez tenha desbloqueado o potencial para recuperação no final da época, quando os campeonatos são decididos, e penso que esta é a mentalidade de um lutador”.

O próprio Bottas admitiu que aprendeu muito:

“Não atingi os meus objetivos para o ano, nem resultados. Mas olhando para o panorama geral, há tantas coisas positivas e tantas lições aprendidas sobre a pilotagem e sobre mim próprio, que posso levar isso para o próximo ano, transformá-lo em forças e tentar novamente”.