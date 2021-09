F1, Toto Wolff: “Valeu a pena tentar, mas não sei se manteremos as corridas Sprint” | AutoSport

Toto Wolff não ficou fã das corridas Sprint e acredita que, apesar de ter valido a pena o teste, este formato não deverá continuar.

A F1 tem tentado apimentar a competição com alguns truques no formato que nem sempre resultam da melhor forma. As corridas Sprint foram introduzidas este ano como um teste para entender as suas repercussões e ouvir o feedback das várias partes envolvidas, uma forma mais saudável de introduzir mudanças, ao contrário de outros tempos em que se faziam mudanças para pouco depois dar um passo atrás.

Wolff considera que o teste foi uma boa ideia mas não vê futuro para as corridas sprint:

“Penso que as corridas de sprint valeram a pena, não tenho a certeza de que as vamos manter”, disse ele aos repórteres.

Wolff deu então a sua ideia do que tornaria melhor um fim-de-semana de corrida de Fórmula 1, embora não fosse muito diferente do formato tradicional.

“Comece-se na sexta-feira à tarde com o TL1, sábado de manhã o TL2, a qualificação convencional como fazemos e um grande prémio no domingo”, propôs. “E talvez um warm-up no domingo de manhã, para ter um pouco mais de espetáculo para os fãs. Eu apenas encurtaria as sessões de treino livres para que haja mais variabilidade nos resultados, manter o resto como está”.