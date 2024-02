F1: Toto Wolff vai fazer tudo para contratar Max Verstappen: quem o diz é Helmut Marko | AutoSport

Toto Wolff vai fazer tudo para contratar Max Verstappen, disse Helmut Marko. Como é óbvio a passagem de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 veio tornar a Silly Season da Fórmula 1 bem mais animada e bem mais extensa que o normal. Habitualmente, após a paragem de verão começa a falar-se em possíveis trocas de equipa, mas este ano tudo começou bem antes da época de iniciar na pista.

O lugar que Hamilton vai deixar vago é muito procurado, e entre vários candidatos, uns mais óbvios que outros, Fernando Alonso é forte hipótese, pois termina contrato com a Aston Martin este ano, embora Toto Wolff possa preferir algo de muito diferente.

Logicamente, George Russell tem um potencial que Valtteri Bottas teve mais foi perdendo, mas Toto Wolff pode tentar ver se Max Verstappen seria capaz de aceitar o desafio. Duvidamos muito, mesmo muito, mas nunca se sabe.

E Helmut Marko, consultor da Red Bull sabe que Toto Wolff é bem capaz de o tentar contratar: “Na verdade, esse é o seu trabalho como chefe de equipa”, disse Marko ao jornal Osterreich. “Ele deve fazer tudo o que puder para conseguir os melhores pilotos”.

É provável que Verstappen tenha uma cláusula de saída semelhante à de Hamilton no seu contrato, mas Marko tem a mesma opinião que nós, e acha que é muito improvável que o neerlandês seja tentado a abandonar o navio: “Não. Ele tem uma boa memória. Já aconteceu muita coisa no passado. Lembro-me de Silverstone (2021) e do tumulto na final em Abu Dhabi. É demasiado profundo”, disse Marko, referindo-se à ‘guerra’ com a Mercedes. Não concordamos muitas vezes com o que Marko diz ou pensa, no topo dessa discordância está António Félix da Costa, mas desta vez deve ter toda a razão.

Depois de tudo o que aconteceu entre a Red Bull e a Mercedes, não foi Abu Dhabi 2021, foram anos de grandes ou pequenas ‘guerras’ e o que Marko diz “É demasiado profundo”, deve ser mesmo assim.

O que não invalida que com o tempo esse sentimento mude. Mas não para 2025, ou então, só mesmo se as coisas na Red Bull se deteriorassem tanto como consequência do que se está a passar com Christian Horner, mas essa é uma possibilidade de probabilidade muito baixa.

Marko lembra ainda uma recente declaração de Wolff de que ele estava tão perto de Hamilton que nem mesmo um pedaço de papel poderia caber entre eles. “Aparentemente, um contrato da Ferrari cabia”, disse, a rir-se.

Faz parte!

Depois, questionado sobre o que faria se Verstappen concordasse em ocupar o lugar de Hamilton na Mercedes, Marko respondeu: “Eu descartaria essa possibilidade”.

Nós acrescentamos, só se as coisas se invertessem totalmente em termos de competitividade entre a Red Bull e a Mercedes e a probabilidade disso suceder para 2025 é quase nula. Se for só pelo dinheiro, Toto Wolff não chega lá: “Eu sei que na Fórmula 1 tudo é possível, sempre. Se o dinheiro e o carro estiverem certos, todos os problemas do passado são história.”

Resumindo, a probabilidade é pequena, mas alguém pensou que Lewis Hamilton fosse para a Ferrari em 2025?