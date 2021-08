F1: Toto Wolff vai deixar de se distrair com o “barulho” da Red Bull | AutoSport

A “guerra” Red Bull vs Mercedes tem tomado proporções que já há muito tempo não víamos na F1. As trocas de acusações constantes misturadas com alguns comentários menos elegantes têm sido a norma nesta primeira metade da época, mas Toto Wolff vai mudar a sua abordagem.

Enquanto Christian Horner e Helmut Marko parecem confortáveis a pressão, Wolff pareceu perder um pouco o norte e por isso a estrutura da Red Bull foi sempre mantendo a pressão. Mas Wolff vai mudar a sua abordagem:

Depois de refletir sobre Baku, quando Wolff se viu na posição desconhecida de estar genuinamente aborrecido (chegando a chamar Horner de fanfarrão), vê a necessidade de não se distrair mais com as palavras de Red Bull.

“Fiquei aborrecido em Baku, e isso não é algo que normalmente me aconteça”, disse ele à GPFans Global. “Quero concentrar-me na equipa e em mim próprio, em vez de me distrair com o barulho. Baku não foi um impulso do momento, mais sim algo despoletado. No final, não estou interessado em conversa. Seja o que for que seja dito ou escrito, é apenas uma distração. Tem o potencial de me distrair, e eu não quero ser distraído. Eu só quero olhar para dentro”.