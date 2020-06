F1, Toto Wolff: “Um dos nossos pilotos pode decidir sair e aí temos uma vaga…”

Sebastian Vettel não renovou contrato com a Ferrari e no fim de 2020 deixa de estar na equipa italiana. O quatro vezes campeão do mundo ainda não revelou o seu futuro, com muitos rumores a indicarem que Vettel pode ir para a Mercedes, para fazer dupla com Lewis Hamilton.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, disse à speedweek.com que: “Não podemos dar uma nega do nada a um quatro vezes campeão do mundo. Por outro lado, estamos muito contentes com a nossa dupla de pilotos e o George (Russell). Mas, nunca se sabe. Um deles pode decidir que não quer correr connosco e temos uma vaga”.