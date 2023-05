F1: Toto Wolff tenta colocar Mick Schumacher na Williams? | AutoSport

E se Mick Schumacher regressar ainda este ano à competição? Parece um cenário algo rebuscado, mas possível, segundo alguns rumores. Segundo a publicação Sport1, Toto Wolff estará a tentar colocar Schumacher na Williams, com Logan Sargeant pressionado.

Sargeant não tem tido um começo muito feliz, com prestações discretas, mas não comprometedoras. No entanto, parece que a estrutura da Williams estará descontente com as diferenças entre o jovem americano e Alex Albon, tendo entregue um ultimato: ou melhora nas três próximas corridas, ou pode ver o seu lugar em risco. E aí entra Schumacher. Toto Wolff dá-se muito bem com James Vowles e terá tentado colocar o seu piloto na equipa britânica, no lugar de Sargeant.

São rumores estranhamente parecidos aos de Daniel Ricciardo e Nyck de Vries e ainda menos justificados, pois a expetativa em volta de Sargeant era manifestamente menor do que em relação a Nyck de Vries. Será que vamos ter trocas a meio da época? Os rumores parecem indicar que há essa possibilidade.