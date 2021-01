F1, Toto Wolff: “Temos de explorar as caraterísticas dos carros antigos”

O paddock da F1 não ficou indiferente ao R25 que percorreu o circuito de Abu Dhabi. O som e a agilidade da máquina centrou atenções no último fim de semana da época 2020.

Toto Wolff considerou que a F1 deve olhar para as caraterísticas dos carros antigos e explorar essas vias. Apesar de o carro ser mais lento que os atuais, Wolff apelou a que o desporto olhasse para o que tornava o R25 de 15 anos tão apelativo.

“O carro parece muito ágil”, explicou ele. “Em primeiro lugar, o carro tem o som dos velhos motores V10. Parece ágil. O carro é muito mais pequeno, 150kg mais leve e parece estar a mover-se mais depressa. Não sei se é do tamanho ou simplesmente da agilidade do carro, por isso é algo que precisamos de explorar”.

A evolução tecnológica dos carros em geral tem levado a um aumento do peso, e a F1 não é exceção. Voltar a carros mais leves e mais ágeis é uma tarefa complicada nesta fase com as baterias elétricas a aumentarem muito o peso das novas maquinas. Só com o evoluir da tecnologia poderemos talvez voltar a ter monolugares mais leves. Mas para já parece difícil reproduzir as caraterísticas dos carros antigos.