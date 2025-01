F1: Toto Wolff tem dúvidas do retorno que a Cadillac pode dar

O diretor da equipa Mercedes, Toto Wolff, acredita que a taxa de entrada de 450 milhões de dólares para a Cadillac se juntar à F1 em 2025 é demasiado baixa para compensar as equipas existentes pelas suas perdas financeiras. Argumenta que o valor do desporto pode aumentar com uma 11.ª equipa, mas o impacto permanece incerto, uma vez que os planos completos da Cadillac não foram divulgados.

“Em primeiro lugar, ficamos a perder”, afirmou à Auto Motor und Sport. “Não sabemos o que a Cadillac vai investir na Fórmula 1. A taxa de compensação, que está atualmente fixada em 450 milhões de dólares, é demasiado baixa. Não compensa a perda direta de receitas. Só o tempo dirá qual o valor que o desporto ganha com um 11º participante. Se o valor do desporto aumentar, então todos beneficiam.

Mas ainda não sabemos. Ninguém falou comigo sobre os planos exactos da Cadillac. Se a Cadillac entrar agora com uma equipa oficial e investir um orçamento de marketing apropriado na Fórmula 1, será uma adição valiosa para o desporto”, acrescentou.

No entanto, Wolff salientou que a F1 já é altamente rentável, com a Mercedes a conseguir uma margem de lucro antes de impostos de 30-35%, o que torna o desporto financeiramente mais forte do que nunca.

“Temos um lucro sólido”, disse ele. “A nossa margem de rentabilidade é de 30 a 35 por cento antes de impostos. Isto até compensa as nossas despesas com o motor. O velho cliché de que a Fórmula 1 é apenas um poço de dinheiro é uma coisa do passado. Em resumo, a Fórmula 1 nunca foi tão saudável financeiramente como é hoje.”