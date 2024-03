F1: Toto Wolff sugere que Mercedes tem vantagem no mercado de pilotos | AutoSport

Toto Wolff comentou os rumores que envolvem Max Verstappen e uma possível mudança para a Mercedes, sublinhando que o atual campeão do Mundo é um piloto muito procurado e que todas as equipas gostariam de contar com o neerlandês. Mas com a Ferrari e McLaren já com contratos de longa duração assinados com pilotos para as próximas temporadas, a Mercedes está em vantagem teórica, caso o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 queira sair da Red Bull.

Wolff explica que a Mercedes tem de fazer um bom trabalho para oferecer um carro competitivo e só assim conseguiria atrair Verstappen, sendo que o piloto quer estar aos comandos do melhor carro da grelha, deixando ainda em aberto a porta, num cenário que apelida de “carrossel maluco” na F1, para a entrada de Adrian Newey e Helmut Marko na sua equipa.

Em entrevista à publicação OE24, Wolff explicou que “todas as equipas gostariam de levar o Max [Verstappen] porque é o piloto mais forte, isso é lógico! Mas, como eu disse, o piloto vai sempre tentar estar no carro mais forte. É por isso que temos de fazer o nosso trabalho de casa com antecedência para que o carro funcione. Só assim, a Mercedes pode tornar-se numa verdadeira alternativa para o Max”.

O responsável da Mercedes admitiu ainda que “tudo é sempre possível neste carrossel maluco, eu não excluiria nada”, quando questionado se uma potencial ida de Verstappen para a equipa de Brackley seria acompanhada pela entrada de Adrian Newey e até Helmut Marko, apesar de esclarecer que mantém toda a confiança no seu departamento técnico atual.

Insistindo que não tem pressa para encontrar um substituto para Lewis Hamilton, Toto Wolff sublinhou que “ao contrário de nós, a Ferrari e a McLaren assinaram os seus contratos tão cedo que não têm mais lugares livres nos próximos anos”, podendo esta ser um argumento importante para a Mercedes quando negociar com os pilotos, tornando ao mesmo tempo, este lugar como um dos mais desejáveis para a maioria dos pilotos.