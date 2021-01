F1, Toto Wolff: ” Somos muitos céticos”

O segredo do sucesso da Mercedes tem estado na filosofia adotada pela equipa. O sucesso nunca é dado como garantido e a mentalidade é sempre de dar mais e melhor.

Toto Wolff considera que anos dominantes como o de 2020 são sempre uma surpresa para a equipa:

“Todos os anos, atuações semelhantes às que tivemos [em 2020] surgem como uma surpresa, porque por natureza somos pessoas céticas”, disse Wolff ao Autosport.com. “Isso mantém-nos atentos aos objetivos que nos propomos, e estamos sempre um pouco atrasados. A esse respeito, ficamos todos agradavelmente surpreendidos quando começamos e vemos que estamos numa boa posição. Mas esse ceticismo e pessimismo em torno do nosso próprio nível de desempenho continua a assombrar-nos durante todas as épocas. Nunca temos a certeza de que conseguiremos, até que esteja realmente feito. E não estamos aqui a pescar elogios. É simplesmente a atitude que temos”.

“Respeitamos os nossos concorrentes, e temos um grande respeito pelas pessoas dessas equipas”, disse ele. “Vejo estes tipos no paddock e sei que eles estão a dar tudo, da mesma forma que nós estamos a dar tudo. Não posso ver as outras organizações, e é por isso que é muito difícil para mim identificar onde residem as suas fraquezas ou onde temos vantagens. Apenas sei que somos um bom lugar para trabalhar, somos um lugar divertido, mas somos também um lugar que pressiona. Somos capazes de encontrar o equilíbrio entre a pressão que faz rebentar um cano ou a que produz um diamante. E isso é algo que não se pode colocar numa apresentação em PowerPoint. Isto é algo que se precisa de viver todos os dias. É preciso dar poder. Temos de ser um lugar seguro para os empregados. Tem de lhes permitir falar, cometer erros e ter os valores certos. E tudo isso só pode ser construído ao longo do tempo”.